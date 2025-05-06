〈昶瑞機電上櫃〉抽中一張現賺2.5萬元！5/7競拍開跑 5/12起公開申購

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-06 10:38

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昶瑞機電 (7642-TW) 預計 5 月下旬上櫃掛牌，將於 5 月 7 日起受理競價拍賣作業，並訂於 5 月 12 日開始公開申購，昶瑞暫訂承銷價為 66.18 元，若按昨 (5) 日收盤價 91.99 元計算，價差高達 25.81 元，因此，參與公開申購的投資人，若抽中一張相當於現賺 2.5 萬元。

昶瑞機電配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股 3,650,000 股，總額新台幣 3650 萬元，公司保留 15% 由員工認購，其餘 85% 現增發行股份共計 3,103,000 股，而其中的 80% 採取競拍、20% 公開抽籤。

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競拍底價敲定為每股新台幣 58.05 元，自 5 月 7 日起競價拍賣至 5 月 9 日，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

而公開申購承銷價格，則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格 1.14 倍為上限，因此，發行價格暫訂為 66.18 元溢價發行。

昶瑞目前核心業務雖為直流馬達吊扇產品，營收占比逾九成，惟近年來積極拓展無人機相關領域，專注於中大型無人機動力模組之開發，並已通過日系大廠測試認證，效能表現領先同業，預計將於今年下半年啟動出貨。