益生菌原料廠生合擬5/27以每股56.5元IPO 5/12起上櫃前競拍

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-09 09:44

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功能性益生菌原料大廠生合 (1295-TW) 將於 27 日以每股 56.5 元上櫃掛牌交易，配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣 2122 張，競拍底價 46.31 元，最高投標張數 268 張，競拍時間為 5 月 12- 14 日，5 月 16 日開標，並於 5 月 15-19 日辦理公開申購。

生合 2024 年全年營收 9.89 億元，稅後純益 1.7 億元，每股純益 5.43 元，擬配息 3.5 元。2025 年 1-4 月營收 3.5 億元，年增 14.75%。

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生合 2024 年營收及獲利雙雙成長，毛利率達 54.66%，稅後純益 1.7 億元，年增 50.19%，主要是因動物飼料添加劑開拓東南亞市場有成，加上國內知名益生菌廠商配合進行產品升級，同時，大陸市場提高益生菌的菌數，都貢獻營收並提高毛利率，期待 2025 年營運能持續維持雙位數成長。

生合透過自主菌株資料庫、SYNTEK 乳酸菌優化製造系統，以及 SYNPACK 菌數保證包裝技術，成功建立出技術門檻極高的研發平台及製造技術，並持續推出具市場差異化的新一代益生菌產品。

同時，生合的產品橫跨人體保健食品、機能性食品、寵物保健食品、動物飼料添加劑、植物保鮮劑等多元領域。生合擁有台灣唯一的「微生物體與乳酸菌應用研究中心」，藉由多功能性的益生菌篩選平台，不斷拓展研究深度與廣度，提供客戶乳酸菌專業研發、製造與銷售的一條龍服務。