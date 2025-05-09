職媽壓力山大！疲勞指數首破80分飆史高 9成2嘆經濟壓力大 86.3%曾想全職帶小孩

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-09 10:35

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即將歡度母親節，辛苦的職場媽媽「蠟燭多頭燒」，yes123 求職網，特地進行「職場媽媽焦慮與生活疲勞指數調查」，結果在今 (9) 日正式出爐，職場媽媽自評目前的「生活疲勞指數」，平均落在 80.3 分，首度突破 80 分大關，創下六年以來新高。衡量家庭總收入，覺得目前「經濟壓力大」的，合計佔 91.6%。有高達九成五覺得「不能」兼顧家庭與事業。有 86.3% 的人表示，「曾經有過」改當「全職媽媽」的念頭。

衡量家庭總收入，覺得目前「經濟壓力大」的，合計佔 91.6%：其中有 65%，屬於「經濟壓力大，但不需要娘家援助」；卻仍有 26.6%，屬於「經濟壓力大，且需要娘家援助」。

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至於媽媽們的「職場焦慮感」來源，在可複選狀況下，前五名分別為：「長期低薪或未調薪，怕影響分擔家計的能力」(56.4%)、「無法配合加班、應酬、出差」(55.1%)、「為了家裡事情請假，造成同事工作量增加」(48.1%)，以及「職涯規劃因小孩狀況而受限」(42.3%)、「同樣工作績效，薪水、獎金卻不相同」(41.2%)。

其他的「職場焦慮」方面，第六到第十名分別是：「求職、面試時遭歧視」(32.3%)、「上班時為了家裡事情而分神」(31.2%)、「無暇在職進修」(30.2%)，以及「關於生養育子女，任職企業無相關員工福利」(29.1%)、「放產假、育嬰假，怕工作不保」(22.2%)。

除此之外，職場媽媽「家庭焦慮感」的主要來源，在可複選狀況下，前五名分別是：「下班回家後無法休息，仍有一堆家事要處理」(71.3%)、「子女教育學習問題」(65.2%)、「錯過陪伴小孩成長的時間」(55.2%)，以及「子女托育照顧問題」(54.3%)、「開銷增加與支出分配問題」(44.1%)。

其餘的「家庭焦慮」部份，第六到第十名又分別為：「子女身心健康問題」(39.2%)、「家中長輩照顧問題」(38.1%)、「與公婆相處的問題」(31.2%)，以及「一邊忙家事，一邊要分神處理公事」(30.3%)、「費心力去張羅三餐」(29.2%)。

若以行業別交叉分析，職場媽媽「疲勞指數」的前五名，依序為：「大眾傳播與公關廣告」(85.2 分)、「餐飲住宿與休閒旅遊」(84.1 分)、「醫護與生技」(83.7 分)，以及「金融保險與會計統計」(82.6 分)、「批發零售與貿易」(81.2 分)。

可惜對職場媽媽來說，想保持事業與生活的平衡，似乎存在著難度！根據 yes123 求職網的調查，對於目前的工作，有高達九成五 (94.7%) 的人，覺得「不能」兼顧家庭與事業。

難怪有 86.3% 的人表示，「曾經有過」改當「全職媽媽」的念頭。不過假如「全職媽媽」的角色是一份工作，她們覺得月薪「至少」需要多少呢？

此次調查則顯示：有 29.8% 認為「基層主管等級：4.5 萬以上～6 萬不到」；29% 為「資深員工等級：3.5 萬以上～4.5 萬不到」；14.9% 為「一般員工等級：2.859 萬 (含) 以上～3.5 萬不到」；以及 14.2% 認為「高階主管等級：8 萬 (含) 以上」；還有 12.2% 為「中階主管等級：6 萬以上～8 萬不到」。