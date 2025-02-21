雄獅看今年團費會再漲1成 樂見全年業績寫新猷

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-21 19:18

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旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 今 (21) 日指出，由於旅遊元件包括機票和飯店價格都變貴，預計今年平均團費會再漲 10%，不過，國人出國需求高度熱絡，「今年很樂觀業績有望再超越去年」，挑戰史上新高的水準。

民眾出國旅遊潮激勵航空公司積極新增航點，雄獅樂觀看今年旅遊需求續熱，尤其日本和歐洲等地，其中，歐洲訂單能見度已至 7 月，梵諦岡適逢天主教聖年，預計義大利團體旅遊價格漲 10-20%。

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另一方面，雄獅也提到，日元匯率若維持在去年的低檔就不辛苦，但若日元升值 1%，約會影響毛利率 0.5 個百分點。

對於民眾關注的機票價格是否回檔，雄獅認為，目前已處在歷史相對高位，漲價幅度應也有限，但需求熱絡，料航空公司會視情況動態調整。

另外，雄獅提到，永續發展日益成為旅遊產業發展的核心趨勢，為實踐永續旅遊，深耕全球鐵道觀光，現以日本為布局重點，含四國三大列車物語、東北 EMOTION 美食列車、北陸雪月花列車、關西丹後黑松號、etSETOra、天地號等包列趟次。

雄獅更鎖定九州 36+3、RAIL KITCHEN、雙星 4047 等列車推出行程，長程鐵道旅行則推出瑞士冰河列車，以及被國家地理雜誌評為「世界最佳旅程」之一的加拿大景觀火車銀楓艙等，未來將陸續規劃北海道、澳洲等地特色列車。