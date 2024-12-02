雄獅重返台北東區 首開咖啡複合門市

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-02 11:32

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雄獅 (2731-TW) 今 (2) 日宣布，看好近年台北大巨蛋啟用帶動商圈轉型與更新，重返台北東區，在忠孝復興捷運站旁斥資超過 1000 萬元打造獨特三角窗門市，並設置旅行社首見智能櫃、導入集團旗下餐飲品牌 gonna 共樂遊，開賣咖啡，成為旅行社門市的新標竿。

雄獅表示，為朝向生活產業積極發展，持續串聯交通樞紐和場域經營，看好台北東區原有的高消費力和穩定的客源，且大巨蛋啟用帶動東區商圈轉型與更新，新品牌「Lion Square」可望觸及更多消費者。

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「Lion Square」希望打破傳統旅遊服務的界線，整合線上線下服務的互動性，展現社交新零售的概念，其中，設置有業界首創智能櫃，提供全年無休 24 小時寄取件和無紙化等服務。

同時，「Lion Square」忠孝門市也結合集團旗下餐飲品牌 gonna 共樂遊，提供來自台灣及世界各地的精品咖啡與莊園咖啡，開幕首周由鳴日號御用「雅慕伊莊園」進駐，後續還有「琥珀設莊園」、「璟隆咖啡莊園」等知名莊園進駐，現場示範手沖咖啡。