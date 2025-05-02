〈消費趨勢〉看好內需 觀光餐旅業雄獅、雲品拓高端國旅版圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-02 10:06

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旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 與台鐵、雲品 (2748-TW) 旗下君品 Collection 宣布合作，將台鐵鳴日廚房打造成移動的米其林饗宴，一日遊每人要價 18800 元起，預計第三季啟航，顯示雄獅、雲品等大型餐旅業者正積極拓展高端國旅版圖。

鳴日廚房全新菜單邀請連續 7 年榮獲米其林三星的君品頤宮中餐廳，以中西雙廚共同打造列車限定菜單。

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雄獅說明，本次優化聚焦於「米其林餐飲」、「行程深化」和「尊榮服務」三大亮點；餐食方面，特別與君品 Collection 合作，邀請米其林三星主廚及其團隊，設計兼具風味與質感的移動饗宴；行程規劃強調食農體驗，如走訪成功魚市場、台東茶園品茶，深入探索在地飲食文化。

服務方面，每趟行程限量接待 54 位貴賓，同時配備超過 20 位專業服務人員，提供近一對二的尊榮服務。

雄獅期盼，藉此加強深耕本地市場，並吸引更多國際旅客。