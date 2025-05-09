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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Somnigroup International Inc.SGI-US的目標價調降至68元，幅度約8.11%

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 06:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Somnigroup International Inc.(SGI-US)提出目標價估值：中位數由74元下修至68元，調降幅度8.11%。其中最高估值81元，最低估值60元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予Somnigroup International Inc.評價：積極樂觀8位、保持中立4位、保守悲觀0位。

Somnigroup International Inc.今(9日)收盤價為60元。近5日股價下跌8.11%，標普指數上漲1.07%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SGI市場預估目標價

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