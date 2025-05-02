鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐田汽車(TM-US)EPS預估上修至23.95元，預估目標價為227.39元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對豐田汽車(TM-US)做出2025年EPS預估：中位數由23.55元上修至23.95元，其中最高估值27.37元，最低估值18.81元，預估目標價為227.39元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|27.37(27.37)
|25.43
|25.68
|24.66
|最低值
|18.81(18.81)
|17.29
|20.21
|9.81
|平均值
|23.67(23.48)
|21.83
|23.23
|17.24
|中位數
|23.95(23.55)
|22.11
|23.06
|17.24
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3,387.45億
|3,498.78億
|3,677.39億
|3,700.13億
|最低值
|3,089.16億
|3,122.02億
|3,196.21億
|3,551.69億
|平均值
|3,239.15億
|3,341.30億
|3,475.17億
|3,625.91億
|中位數
|3,214.92億
|3,342.79億
|3,482.07億
|3,625.91億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|15.15
|18.26
|13.24
|25.31
|營業收入
|2,566.02億
|2,792.45億
|2,741.66億
|3,118.58億
詳細資訊請看美股內頁：
豐田汽車(TM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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