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鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐田汽車(TM-US)EPS預估上修至23.95元，預估目標價為227.39元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對豐田汽車(TM-US)做出2025年EPS預估：中位數由23.55元上修至23.95元，其中最高估值27.37元，最低估值18.81元，預估目標價為227.39元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值27.37(27.37)25.4325.6824.66
最低值18.81(18.81)17.2920.219.81
平均值23.67(23.48)21.8323.2317.24
中位數23.95(23.55)22.1123.0617.24

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3,387.45億3,498.78億3,677.39億3,700.13億
最低值3,089.16億3,122.02億3,196.21億3,551.69億
平均值3,239.15億3,341.30億3,475.17億3,625.91億
中位數3,214.92億3,342.79億3,482.07億3,625.91億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS15.1518.2613.2425.31
營業收入2,566.02億2,792.45億2,741.66億3,118.58億

詳細資訊請看美股內頁：
豐田汽車(TM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTM

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