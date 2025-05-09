營收速報 - 宏和(1446)4月營收3.85億元年增率高達68.12％
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 09:15
今年1-4月累計營收為6.78億元，累計年增率-28.3%。
最新價為27元，近5日股價上漲1.16%，相關紡織纖維上漲1.62%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-392 張
- 外資買賣超：-391 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|3.85億
|68%
|175%
|25/3
|1.40億
|-31%
|1190%
|25/2
|1,085萬
|-98%
|-92%
|25/1
|1.43億
|202%
|5%
|24/12
|1.37億
|-61%
|1113%
|24/11
|1,125萬
|-90%
|-98%
宏和(1446-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為紡織。成衣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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