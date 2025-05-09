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鉅亨速報

營收速報 - 宏和(1446)4月營收3.85億元年增率高達68.12％

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 09:15


宏和(1446-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣3.85億元，年增率68.12%，月增率174.72%。

今年1-4月累計營收為6.78億元，累計年增率-28.3%。

最新價為27元，近5日股價上漲1.16%，相關紡織纖維上漲1.62%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-392 張
  • 外資買賣超：-391 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 3.85億 68% 175%
25/3 1.40億 -31% 1190%
25/2 1,085萬 -98% -92%
25/1 1.43億 202% 5%
24/12 1.37億 -61% 1113%
24/11 1,125萬 -90% -98%

宏和(1446-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為紡織。成衣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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