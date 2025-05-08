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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dayforce公司(DAY-US)EPS預估上修至2.31元，預估目標價為69.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:16


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Dayforce公司(DAY-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.25元上修至2.31元，其中最高估值2.62元，最低估值1.88元，預估目標價為69.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.62(2.87)2.993.53.48
最低值1.88(1.96)2.432.973.48
平均值2.27(2.3)2.693.243.48
中位數2.31(2.25)2.73.223.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值19.38億21.99億25.05億
最低值19.25億21.33億23.87億
平均值19.34億21.65億24.44億
中位數19.35億21.69億24.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.03-0.50-0.480.350.11
營業收入8.43億10.24億12.46億15.14億17.60億

詳細資訊請看美股內頁：
Dayforce公司(DAY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDAY

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