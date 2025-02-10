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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dayforce公司(DAY-US)EPS預估上修至2.3元，預估目標價為79.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Dayforce公司(DAY-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.25元上修至2.3元，其中最高估值2.87元，最低估值1.96元，預估目標價為79.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.87(2.87)3.413.673.58
最低值1.96(1.96)2.523.063.58
平均值2.29(2.29)2.743.243.58
中位數2.3(2.25)2.713.193.58

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值19.37億21.96億25.05億
最低值19.29億21.23億23.91億
平均值19.33億21.66億24.51億
中位數19.33億21.67億24.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.03-0.50-0.480.350.11
營業收入8.43億10.24億12.46億15.14億17.60億

詳細資訊請看美股內頁：
Dayforce公司(DAY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDAY

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