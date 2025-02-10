鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dayforce公司(DAY-US)EPS預估上修至2.3元，預估目標價為79.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Dayforce公司(DAY-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.25元上修至2.3元，其中最高估值2.87元，最低估值1.96元，預估目標價為79.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.87(2.87)
|3.41
|3.67
|3.58
|最低值
|1.96(1.96)
|2.52
|3.06
|3.58
|平均值
|2.29(2.29)
|2.74
|3.24
|3.58
|中位數
|2.3(2.25)
|2.71
|3.19
|3.58
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|19.37億
|21.96億
|25.05億
|最低值
|19.29億
|21.23億
|23.91億
|平均值
|19.33億
|21.66億
|24.51億
|中位數
|19.33億
|21.67億
|24.46億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.03
|-0.50
|-0.48
|0.35
|0.11
|營業收入
|8.43億
|10.24億
|12.46億
|15.14億
|17.60億
詳細資訊請看美股內頁：
Dayforce公司(DAY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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