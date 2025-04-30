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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dayforce公司DAY-US的目標價調降至68元，幅度約4.9%

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Dayforce公司(DAY-US)提出目標價估值：中位數由71.5元下修至68元，調降幅度4.9%。其中最高估值95元，最低估值55元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予Dayforce公司評價：積極樂觀12位、保持中立8位、保守悲觀1位。

Dayforce公司今(30日)收盤價為57.35元。近5日股價上漲4.9%，標普指數上漲5.16%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股DAY市場預估目標價

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