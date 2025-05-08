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鉅亨速報 - Factset 最新調查：洛克威爾自動化(ROK-US)EPS預估上修至9.55元，預估目標價為315.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:16


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對洛克威爾自動化(ROK-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.25元上修至9.55元，其中最高估值9.94元，最低估值8.98元，預估目標價為315.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.94(9.77)12.714.5515.7
最低值8.98(8.65)10.4311.7114.95
平均值9.54(9.21)11.2412.9515.33
中位數9.55(9.25)11.312.8115.33

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值83.07億96.17億101.80億108.26億
最低值79.67億83.14億86.74億95.21億
平均值81.03億86.78億93.15億101.74億
中位數81.07億86.14億93.02億101.74億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS8.7711.587.9711.958.28
營業收入63.31億69.96億77.60億90.52億82.62億

詳細資訊請看美股內頁：
洛克威爾自動化(ROK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSROK

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