鉅亨速報 - Factset 最新調查：洛克威爾自動化(ROK-US)EPS預估上修至9.55元，預估目標價為315.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:16
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對洛克威爾自動化(ROK-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.25元上修至9.55元，其中最高估值9.94元，最低估值8.98元，預估目標價為315.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.94(9.77)
|12.7
|14.55
|15.7
|最低值
|8.98(8.65)
|10.43
|11.71
|14.95
|平均值
|9.54(9.21)
|11.24
|12.95
|15.33
|中位數
|9.55(9.25)
|11.3
|12.81
|15.33
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|83.07億
|96.17億
|101.80億
|108.26億
|最低值
|79.67億
|83.14億
|86.74億
|95.21億
|平均值
|81.03億
|86.78億
|93.15億
|101.74億
|中位數
|81.07億
|86.14億
|93.02億
|101.74億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|8.77
|11.58
|7.97
|11.95
|8.28
|營業收入
|63.31億
|69.96億
|77.60億
|90.52億
|82.62億
詳細資訊請看美股內頁：
洛克威爾自動化(ROK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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