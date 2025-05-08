鉅亨速報 - Factset 最新調查：Uber Technologies Inc(UBER-US)EPS預估上修至2.78元，預估目標價為94.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:16
根據FactSet最新調查，共44位分析師，對Uber Technologies Inc(UBER-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.43元上修至2.78元，其中最高估值3.76元，最低估值1.7元，預估目標價為94.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.76(3.43)
|5.29
|6.56
|6.13
|最低值
|1.7(1.7)
|1.7
|1.7
|4.55
|平均值
|2.71(2.49)
|3.46
|4.42
|5.24
|中位數
|2.78(2.43)
|3.41
|4.35
|5.23
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|517.32億
|610.18億
|685.00億
|763.87億
|最低值
|458.28億
|453.94億
|598.70億
|711.68億
|平均值
|505.28億
|578.12億
|659.81億
|739.61億
|中位數
|506.80億
|583.21億
|664.90億
|740.31億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.86
|-0.29
|-4.65
|0.87
|4.56
|營業收入
|111.39億
|174.55億
|318.77億
|372.81億
|439.78億
詳細資訊請看美股內頁：
Uber Technologies Inc(UBER-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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