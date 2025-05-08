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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Uber Technologies Inc(UBER-US)EPS預估上修至2.78元，預估目標價為94.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:16


根據FactSet最新調查，共44位分析師，對Uber Technologies Inc(UBER-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.43元上修至2.78元，其中最高估值3.76元，最低估值1.7元，預估目標價為94.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.76(3.43)5.296.566.13
最低值1.7(1.7)1.71.74.55
平均值2.71(2.49)3.464.425.24
中位數2.78(2.43)3.414.355.23

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值517.32億610.18億685.00億763.87億
最低值458.28億453.94億598.70億711.68億
平均值505.28億578.12億659.81億739.61億
中位數506.80億583.21億664.90億740.31億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.86-0.29-4.650.874.56
營業收入111.39億174.55億318.77億372.81億439.78億

詳細資訊請看美股內頁：
Uber Technologies Inc(UBER-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUBER

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