鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bentley Systems Inc - Class B(BSY-US)EPS預估上修至1.17元，預估目標價為53.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Bentley Systems Inc - Class B(BSY-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.15元上修至1.17元，其中最高估值1.2元，最低估值1.11元，預估目標價為53.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.2(1.2)
|1.45
|1.56
|最低值
|1.11(1.11)
|1.28
|1.48
|平均值
|1.17(1.15)
|1.33
|1.52
|中位數
|1.17(1.15)
|1.31
|1.52
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|15.13億
|16.90億
|18.52億
|最低值
|14.74億
|16.05億
|17.46億
|平均值
|14.86億
|16.41億
|17.99億
|中位數
|14.85億
|16.38億
|17.99億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.44
|0.30
|0.57
|1.05
|0.75
|營業收入
|8.02億
|9.65億
|10.99億
|12.28億
|13.53億
詳細資訊請看美股內頁：
Bentley Systems Inc - Class B(BSY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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