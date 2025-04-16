鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bentley Systems Inc - Class BBSY-US的目標價調降至51.5元，幅度約3.74%
鉅亨網新聞中心 2025-04-16 00:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Bentley Systems Inc - Class B(BSY-US)提出目標價估值：中位數由53.5元下修至51.5元，調降幅度3.74%。其中最高估值63元，最低估值42元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Bentley Systems Inc - Class B評價：積極樂觀11位、保持中立5位、保守悲觀1位。
Bentley Systems Inc - Class B今(16日)收盤價為42.77元。近5日股價上漲3.74%，標普指數上漲6.79%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bentley Systems Inc - Class B(BSY-US)EPS預估下修至1.17元，預估目標價為59.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bentley Systems Inc - Class BBSY-US的目標價調降至53.5元，幅度約7.76%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫斯(HES-US)EPS預估下修至7.27元，預估目標價為158.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估下修至7.65元，預估目標價為122.50元
上一篇
下一篇