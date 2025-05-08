鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lantheus Holdings IncLNTH-US的目標價調降至134元，幅度約3.6%
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Lantheus Holdings Inc(LNTH-US)提出目標價估值：中位數由139元下修至134元，調降幅度3.6%。其中最高估值166元，最低估值110元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Lantheus Holdings Inc評價：積極樂觀12位、保持中立1位、保守悲觀0位。
Lantheus Holdings Inc今(8日)收盤價為80.49元。近5日股價下跌3.6%，標普指數上漲1.12%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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