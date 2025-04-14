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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bentley Systems Inc - Class BBSY-US的目標價調降至53.5元，幅度約7.76%

鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Bentley Systems Inc - Class B(BSY-US)提出目標價估值：中位數由58元下修至53.5元，調降幅度7.76%。其中最高估值63元，最低估值42元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予Bentley Systems Inc - Class B評價：積極樂觀11位、保持中立5位、保守悲觀1位。

Bentley Systems Inc - Class B今(14日)收盤價為41.9元。近5日股價上漲7.76%，標普指數上漲5.7%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BSY市場預估目標價

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Bentley Systems Inc - Class B42.3851.16%

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