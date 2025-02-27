鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bentley Systems Inc - Class B(BSY-US)EPS預估下修至1.17元，預估目標價為59.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 06:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Bentley Systems Inc - Class B(BSY-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.19元下修至1.17元，其中最高估值1.21元，最低估值1.12元，預估目標價為59.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|1.21(1.32)
|1.35
|最低值
|1.12(1.13)
|1.27
|平均值
|1.17(1.19)
|1.32
|中位數
|1.17(1.19)
|1.34
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|15.22億
|17.06億
|最低值
|14.73億
|16.22億
|平均值
|14.93億
|16.58億
|中位數
|14.94億
|16.61億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.44
|0.30
|0.57
|1.05
|營業收入
|8.02億
|9.65億
|10.99億
|12.28億
詳細資訊請看美股內頁：
Bentley Systems Inc - Class B(BSY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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