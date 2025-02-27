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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bentley Systems Inc - Class B(BSY-US)EPS預估下修至1.17元，預估目標價為59.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 06:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Bentley Systems Inc - Class B(BSY-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.19元下修至1.17元，其中最高估值1.21元，最低估值1.12元，預估目標價為59.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值1.21(1.32)1.35
最低值1.12(1.13)1.27
平均值1.17(1.19)1.32
中位數1.17(1.19)1.34

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值15.22億17.06億
最低值14.73億16.22億
平均值14.93億16.58億
中位數14.94億16.61億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.440.300.571.05
營業收入8.02億9.65億10.99億12.28億

詳細資訊請看美股內頁：
Bentley Systems Inc - Class B(BSY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBSY

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