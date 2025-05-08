鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐文斯科寧(OC-US)EPS預估下修至13.88元，預估目標價為170.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對歐文斯科寧(OC-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.46元下修至13.88元，其中最高估值15.34元，最低估值13.1元，預估目標價為170.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|15.34(15.34)
|16.93
|18.55
|最低值
|13.1(13.37)
|13.15
|14.7
|平均值
|14.07(14.42)
|15.31
|17.08
|中位數
|13.88(14.46)
|15
|17.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|108.36億
|111.48億
|122.24億
|最低值
|103.76億
|103.41億
|106.19億
|平均值
|105.49億
|107.47億
|112.78億
|中位數
|105.15億
|107.20億
|112.17億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.53
|9.54
|12.70
|13.14
|7.37
|營業收入
|70.55億
|84.98億
|97.61億
|96.77億
|109.75億
詳細資訊請看美股內頁：
歐文斯科寧(OC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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