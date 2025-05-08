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鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐文斯科寧(OC-US)EPS預估下修至13.88元，預估目標價為170.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對歐文斯科寧(OC-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.46元下修至13.88元，其中最高估值15.34元，最低估值13.1元，預估目標價為170.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值15.34(15.34)16.9318.55
最低值13.1(13.37)13.1514.7
平均值14.07(14.42)15.3117.08
中位數13.88(14.46)1517.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值108.36億111.48億122.24億
最低值103.76億103.41億106.19億
平均值105.49億107.47億112.78億
中位數105.15億107.20億112.17億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.539.5412.7013.147.37
營業收入70.55億84.98億97.61億96.77億109.75億

詳細資訊請看美股內頁：
歐文斯科寧(OC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOC

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