鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐文斯科寧(OC-US)EPS預估下修至15.7元，預估目標價為209.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對歐文斯科寧(OC-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.17元下修至15.7元，其中最高估值17.5元，最低估值14.59元，預估目標價為209.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.5(17.5)
|19.3
|19.09
|最低值
|14.59(15.14)
|16.23
|18.25
|平均值
|15.94(16.29)
|17.38
|18.67
|中位數
|15.7(16.17)
|17.05
|18.67
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|121.97億
|126.07億
|126.69億
|最低值
|105.16億
|105.68億
|111.32億
|平均值
|113.42億
|116.71億
|119.01億
|中位數
|112.96億
|118.06億
|119.01億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.53
|9.54
|12.70
|13.14
|7.37
|營業收入
|70.55億
|84.98億
|97.61億
|96.77億
|109.75億
詳細資訊請看美股內頁：
歐文斯科寧(OC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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