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鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐文斯科寧(OC-US)EPS預估下修至15.7元，預估目標價為209.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對歐文斯科寧(OC-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.17元下修至15.7元，其中最高估值17.5元，最低估值14.59元，預估目標價為209.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值17.5(17.5)19.319.09
最低值14.59(15.14)16.2318.25
平均值15.94(16.29)17.3818.67
中位數15.7(16.17)17.0518.67

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值121.97億126.07億126.69億
最低值105.16億105.68億111.32億
平均值113.42億116.71億119.01億
中位數112.96億118.06億119.01億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.539.5412.7013.147.37
營業收入70.55億84.98億97.61億96.77億109.75億

詳細資訊請看美股內頁：
歐文斯科寧(OC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOC

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