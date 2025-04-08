鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐文斯科寧OC-US的目標價調降至192.5元，幅度約4.23%
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對歐文斯科寧(OC-US)提出目標價估值：中位數由201元下修至192.5元，調降幅度4.23%。其中最高估值235元，最低估值165元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予歐文斯科寧評價：積極樂觀11位、保持中立8位、保守悲觀0位。
歐文斯科寧今(8日)收盤價為130.5437元。近5日股價下跌4.23%，標普指數下跌9.79%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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