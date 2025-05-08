鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐文斯科寧OC-US的目標價調降至170元，幅度約6.08%
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對歐文斯科寧(OC-US)提出目標價估值：中位數由181元下修至170元，調降幅度6.08%。其中最高估值235元，最低估值146元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予歐文斯科寧評價：積極樂觀11位、保持中立8位、保守悲觀0位。
歐文斯科寧今(8日)收盤價為130.3元。近5日股價下跌6.08%，標普指數上漲1.12%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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