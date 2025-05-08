華南金、銀同步褪色！4月獲利16.21億衰退近1成 前4月EPS 0.5元

華南金控 （2880-TW）今 (8) 日公告 114 年 4 月合併稅前淨利為 20.61 億元、合併稅後淨利為 16.21 億元，較去年同期 17.91 億元，衰退 9.49%；累計前 4 月合併稅前淨利 87.75 億元、合併稅後淨利為 69.58 億元，較去年同期的 71.91 億元，年減 3.24%，每股稅後盈餘 (EPS) 為 0.50 元，也較去年同期的 EPS 0.52 元略減 0.02 元。。