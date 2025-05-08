華南金、銀同步褪色！4月獲利16.21億衰退近1成 前4月EPS 0.5元
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-08 20:47
華南金控 （2880-TW）今 (8) 日公告 114 年 4 月合併稅前淨利為 20.61 億元、合併稅後淨利為 16.21 億元，較去年同期 17.91 億元，衰退 9.49%；累計前 4 月合併稅前淨利 87.75 億元、合併稅後淨利為 69.58 億元，較去年同期的 71.91 億元，年減 3.24%，每股稅後盈餘 (EPS) 為 0.50 元，也較去年同期的 EPS 0.52 元略減 0.02 元。。
華南金控主要子公司自結合併損益：華南銀行 4 月合併稅前淨利為 20.14 億元、合併稅後淨利為 16.40 億元，較去年同期 17.61 億元，年減 8.43%；累計合併稅前淨利 84.73 億元、合併稅後淨利為 68.48 億元，年減 4.77%，每股稅後盈餘為 0.66 元。
華南永昌證券，4 月自結合併稅後淨利為 0.17 億，累計合併合併稅後淨利為 2.32 億，EPS 0.35 元。與在單月與累計獲利皆有明顯下滑，顯示證券市場波動、手續費收入減少。
華南產險自結合併稅後淨利為 1.02 億，累計合併合併稅後淨利為 4.34 億，EPS 2.17 元，相較表現穩健，獲利與 EPS 皆有兩位數成長，與保費收入增加有關。
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