43.9萬人歡呼！華南金配1.35元股利 不但比去年好且創18年來最優

華南金控昨（28）日公布今年股利政策，經華南金董事會通過，今年擬配發每股現金股利 1.25 元、股票股利 0.1 元，合計 1.35 元，僅次於 2006 年配發現金股利 1.4 元，創下 2007 年以來最高股利，若以昨（28）日收盤價 26.45 元計算，殖利率約 4.73%，配息率達 80.36%。

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細數華南金過去 3 年的股利發放，都是現金股利多於股票股利，去年發放現金股利 1.2 元、股票股利 0.1 元，合計 1.3 元，總經理李耀卿曾於今年法說會表示，因獲利創新高，今年發放股利可望「優於去年」。