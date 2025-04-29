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43.9萬人歡呼！華南金配1.35元股利 不但比去年好且創18年來最優

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-29 11:34

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43.9萬人歡呼！創18年來最優 華南金配1.35元股利 含1.25元現金+0.1元股票。（圖:華南金提供）

華南金控昨（28）日公布今年股利政策，經華南金董事會通過，今年擬配發每股現金股利 1.25 元、股票股利 0.1 元，合計 1.35 元，僅次於 2006 年配發現金股利 1.4 元，創下 2007 年以來最高股利，若以昨（28）日收盤價 26.45 元計算，殖利率約 4.73%，配息率達 80.36%。

華南金 2024 年稅後純益達 231.33 億元，每股稅後純益（EPS）達 1.68 元，相較 1.35 元股利，股利配發率逾八成。


華南金預估，此次共將發出 172.23 億餘元現金股利，發行新股 1 億 3779 萬 1733 股。

細數華南金過去 3 年的股利發放，都是現金股利多於股票股利，去年發放現金股利 1.2 元、股票股利 0.1 元，合計 1.3 元，總經理李耀卿曾於今年法說會表示，因獲利創新高，今年發放股利可望「優於去年」。

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華南金股利政策現金殖利率

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