英特磊董座：扣除CB影響 Q1本業實則獲利 Q2營收、毛利率同步向上

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-08 18:43

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三五族大廠英特磊 IET-KY(4971-TW) 今 (8) 日舉行法說會，英特磊董事長高永中表示，今年第 1 季因 CB(可轉債) 認列損失，目前 CB 已於第 1 季轉換完畢，若扣除 CB 影響， EPS 則為 1.09 元。觀察第 2 季訂單量，預期營收有機會比第 1 季好，全年營收有望挑戰歷史新高。

高永中表示，英特磊因設廠位於美國，美系客戶也占 8 成以上，此次川普對等關稅對公司影響不大，今年因四大產品線營收放大，為因應產能吃緊，公司發行 CB 募資，也因看到商機，擴廠計畫已完成設計，新廠預定今年 7 月動工，最快在明年年底完工。

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英特磊表示，公司第 1 季營收年增逾 4 成，營運成長動能無虞，若扣除 CB 影響，實際上是獲利，觀察第 2 季訂單需求表現，預期營收有望超過第 1 季。

在四大產品線上，高永中表示，占營收超過 5 成的主力產品的磷化銦 (InP) 磊晶片，PIN,、HBT 及 APD 訂單持續增加，但原料受中國出口管制，使磷化銦基板供應吃緊，英特磊除與日、歐供應商密切聯繫外，也已洽客戶進行新磷化銦基板供應商認證；砷化鎵部分，今年受川普影響，廠商已在 1 月先拉貨，目前 5G 大客戶庫存已低，開始新一波拉貨，主要應用在航空、國防; 銻化鎵也已接獲量產產品訂單；硬體構件部分，目前已超過去年出貨的生產量。