營收速報 - 盛達(3027)4月營收4.40億元年增率高達169.52％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 19:15
今年1-4月累計營收為10.84億元，累計年增率56.66%。
最新價為33.15元，近5日股價上漲6.08%，相關通信網路上漲1.3%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+635 張
- 外資買賣超：+560 張
- 投信買賣超：-2 張
- 自營商買賣超：+77 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|4.40億
|170%
|92%
|25/3
|2.30億
|51%
|11%
|25/2
|2.07億
|31%
|-0%
|25/1
|2.08億
|-5%
|10%
|24/12
|1.90億
|29%
|11%
|24/11
|1.70億
|12%
|6%
盛達(3027-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為通訊產品設計製造及銷售(路由器、車載及工業網通等)。電源暨能源管理設計製造及銷售(客製化電源及儲能代工等)。綠能事業(儲能及太陽能解決方案提供及太陽能電廠與儲能電站投資)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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