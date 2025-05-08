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鉅亨速報

營收速報 - 盛達(3027)4月營收4.40億元年增率高達169.52％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 19:15


盛達(3027-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣4.40億元，年增率169.52%，月增率91.63%。

今年1-4月累計營收為10.84億元，累計年增率56.66%。

最新價為33.15元，近5日股價上漲6.08%，相關通信網路上漲1.3%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+635 張
  • 外資買賣超：+560 張
  • 投信買賣超：-2 張
  • 自營商買賣超：+77 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 4.40億 170% 92%
25/3 2.30億 51% 11%
25/2 2.07億 31% -0%
25/1 2.08億 -5% 10%
24/12 1.90億 29% 11%
24/11 1.70億 12% 6%

盛達(3027-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為通訊產品設計製造及銷售(路由器、車載及工業網通等)。電源暨能源管理設計製造及銷售(客製化電源及儲能代工等)。綠能事業(儲能及太陽能解決方案提供及太陽能電廠與儲能電站投資)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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