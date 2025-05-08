出席歐戰勝利紀念會 賴清德：台灣與歐洲正共同面對新極權集團的威脅

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-08 19:04

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總統賴清德總統今 (8) 日出席「歐戰勝利 80 周年紀念茶會」，是台灣政府首度紀念歐戰勝利。賴清德表示，二次大戰的全面爆發，是來自於對侵略者野心的輕忽，強調歷史上總以為讓侵略者嘗到甜頭，或許可以帶來和平，但二戰經驗告訴我們，姑息只會讓侵略者食髓知味，強調時刻警覺才能守護民主。

賴清德表示，紀念二次世界大戰的歐戰勝利日，不僅是台灣首次紀念歐戰，也象徵著我們與國際社會更緊密的連結，和平無價，戰爭沒有贏家，二戰無疑是人類史上傷亡最為慘重的戰爭，所帶來的傷痛，更是直到今日，仍有深遠的影響。

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賴清德指出，80 年前的今天，納粹的代表向同盟國投降，象徵著二戰歐陸戰場的告終，歐戰勝利，更是仰賴所有國家的通力合作，今天的紀念活動，集結了 17 個國家及歐盟的代表，就是最好的證明。

賴清德強調，台灣與歐洲正共同面對新極權集團的威脅，全世界熱愛自由的人們與國家此時此刻務必要一起合作，讓侵略者的野心毫無可趁之機。