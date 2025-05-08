營收速報 - 世紀鋼(9958)4月營收13.37億元年增率高達30.98％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 16:16
今年1-4月累計營收為52.54億元，累計年增率26%。
最新價為181元，近5日股價上漲4.57%，相關鋼鐵工業上漲1.64%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1957 張
- 外資買賣超：+1273 張
- 投信買賣超：+4 張
- 自營商買賣超：+680 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|13.37億
|31%
|5%
|25/3
|12.78億
|19%
|2%
|25/2
|12.50億
|61%
|-10%
|25/1
|13.89億
|7%
|2%
|24/12
|13.64億
|-36%
|33%
|24/11
|10.24億
|-34%
|-1%
世紀鋼(9958-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為有關各種鐵骨/不銹鋼桶/建築材料等加工製造買賣。及相關業務;按裝工程業務(營造業除外)/大樓鋼結構買賣。代理國內外有關廠商產品經銷/報價投標業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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