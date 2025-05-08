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營收速報 - 世紀鋼(9958)4月營收13.37億元年增率高達30.98％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 16:16


世紀鋼(9958-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣13.37億元，年增率30.98%，月增率4.63%。

今年1-4月累計營收為52.54億元，累計年增率26%。

最新價為181元，近5日股價上漲4.57%，相關鋼鐵工業上漲1.64%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1957 張
  • 外資買賣超：+1273 張
  • 投信買賣超：+4 張
  • 自營商買賣超：+680 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 13.37億 31% 5%
25/3 12.78億 19% 2%
25/2 12.50億 61% -10%
25/1 13.89億 7% 2%
24/12 13.64億 -36% 33%
24/11 10.24億 -34% -1%

世紀鋼(9958-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為有關各種鐵骨/不銹鋼桶/建築材料等加工製造買賣。及相關業務;按裝工程業務(營造業除外)/大樓鋼結構買賣。代理國內外有關廠商產品經銷/報價投標業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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