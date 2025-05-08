研華4月營收61億元創同期高 各事業群均繳雙位數年增

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-08 19:20

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工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (8) 日公告 4 月營收 61.43 億元，雖月減 2.85%、但年增 28.97%，各事業群均較去年同期有雙位數成長，累計研華前 4 月營收 234.94 億元，年增 26.03%。

研華說明，4 月營收以區域別來看，北美、中國、台灣及新興市場表現佳，較去年同期雙位數增長，分別成長 15%、18%、64% 及 47%；歐洲與日本市場皆個位數年增 9%；僅韓國市場較去年同期個位數衰退。

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各事業群單月表現而言，均較去年同期雙位數增長，智能系統事業群 (iSystems)、物聯網自動化事業群 (IAutomation)、以及智能服務事業群 (iService) 分別增長 37%、19% 及 31%。

另外，嵌入式事業群 (Embedded Sector) 整體年增 15%，其中以嵌入式運算與周邊系統 (EIoT ) 成長 14%，而應用電腦事業群 (ACG) 年增 17%，表現皆突出。

累計前 4 月營收來看，區域別表現以北美、歐洲、中國、台灣及新興市場表現佳，年對年分別增長 21%、21%、13%、15% 及 29%；日本市場呈現個位數年增，而韓國市場則較去年同期雙位數衰退。