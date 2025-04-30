〈研華法說〉Q2營收估續增、雙率持穩 面對關稅暫無漲價計畫
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-04-30 21:29
工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (30) 日召開法說會，預估第二季營收可望續成長，毛利率及營益率則可望維持首季水準下上，面對美國關稅，雖然目前無漲價計畫，但將從三面向因應後續關稅挑戰。
研華預估，第二季營收估落在 5.3-5.5 億美元，換算約新台幣 171.72-178.2 億元，毛利率估落在 39-41% 區間，營益率為 16-18%，相較首季 40.5%、16.85%，表現可望持穩。
針對美國關稅影響，研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙說明，目前研華銷售到美國的產品有 93% 從台灣出貨，本來關稅剛出來時有規劃漲價，但後來有 90 天的豁免，漲價計畫暫緩，現階段拉貨都正常、也沒有看到轉單效應。
陳清熙進一步指出，研華將從三面向因應關稅，包括協助客戶將產品直接出貨到終端、北美組裝產能聚焦高單價產品服務在地客戶，以及跟客戶討論關稅分攤，目前 4 成產品為工廠交貨，剩下 6 成會與客戶協商，但主要由客戶吸收為方向。
此外，陳清熙認為，美國總統川普積極推動美國製造政策，而建設工廠會帶動包括自動化、邊緣運算在內等需求，這些都是研華可供應的產品，可望因此受惠。
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