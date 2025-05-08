波若威Q1獲利季、年雙減 每股EPS 0.61元

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-08 20:55

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矽光子概念股波若威 (3163-TW) 今 (8) 日公布今年第 1 季財報，稅後純益 4,920 萬元，季減 66.4%、年減 63.59%，每股純益為 0.61 元。

波若威第 1 季營收為 5.23 億元、季增 9.92%、年減 4.53%; 毛利率 17.8%、季增 3.8 個百分點、年減 0.2 個百分點; 營益率 4.65%、季增 5.9 個百分點、年減 0.09 個百分點; 稅後純益季減 66.4%、年減 63.59%，每股純益為 0.61 元。

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波若威今年 3 月中旬，受惠於輝達 (NVDA-US)GTC 大會上，執行長黃仁勳直接點名波若威為其 CPO 封裝品供應鏈的一員，也帶動波若威股價走高，但經 4 月美國關稅重創，波若威一度成為殺盤重點，股價也從 3 月底波段高點 228 元，跌至 4 月最低點 121.5 元，隨著大盤逐步回穩，波若威股價回升至 150 元。

法人表示，波若威目前正全力開發 CPO 新技術，也專注於光纖套件及光纖配線盒產品的開發，儘管 CPO 技術仍為新平台及產品，市場接受程度仍需觀察，但公司認為新品，將為業績帶來巨大的成長潛力。