營收速報 - 台康生技(6589)4月營收9,760萬元年增率高達49.79％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 18:15
今年1-4月累計營收為2.80億元，累計年增率-1.87%。
最新價為61.2元，近5日股價下跌-4.25%，相關生技醫療股價指數下跌-1.73%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+42 張
- 外資買賣超：+42 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|9,760萬
|50%
|9%
|25/3
|8,947萬
|53%
|111%
|25/2
|4,235萬
|-10%
|-15%
|25/1
|5,011萬
|-56%
|-64%
|24/12
|1.38億
|30%
|44%
|24/11
|9,593萬
|-63%
|59%
台康生技(6589-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物相似藥及新藥研發。生技藥品委託開發暨生產服務(CDMO)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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