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鉅亨速報

營收速報 - 台康生技(6589)4月營收9,760萬元年增率高達49.79％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 18:15


台康生技(6589-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣9,760萬元，年增率49.79%，月增率9.09%。

今年1-4月累計營收為2.80億元，累計年增率-1.87%。

最新價為61.2元，近5日股價下跌-4.25%，相關生技醫療股價指數下跌-1.73%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+42 張
  • 外資買賣超：+42 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 9,760萬 50% 9%
25/3 8,947萬 53% 111%
25/2 4,235萬 -10% -15%
25/1 5,011萬 -56% -64%
24/12 1.38億 30% 44%
24/11 9,593萬 -63% 59%

台康生技(6589-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物相似藥及新藥研發。生技藥品委託開發暨生產服務(CDMO)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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