營收速報 - 振發(5426)4月營收1.60億元年增率高達42.72％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 18:15
今年1-4月累計營收為6.39億元，累計年增率58.34%。
最新價為23.5元，近5日股價下跌-4.34%，相關電腦及週設類指數下跌-0.03%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+273 張
- 外資買賣超：+275 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|1.60億
|43%
|-2%
|25/3
|1.63億
|62%
|18%
|25/2
|1.38億
|79%
|-22%
|25/1
|1.78億
|57%
|-12%
|24/12
|2.03億
|63%
|38%
|24/11
|1.48億
|51%
|6%
振發(5426-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為視訊解碼器外殼及其零組件。衛星碟型天線外殼及其零組件。磁碟陣列機殼等工業電腦外殼及其零組件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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