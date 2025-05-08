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鉅亨速報

營收速報 - 振發(5426)4月營收1.60億元年增率高達42.72％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 18:15


振發(5426-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣1.60億元，年增率42.72%，月增率-1.63%。

今年1-4月累計營收為6.39億元，累計年增率58.34%。

最新價為23.5元，近5日股價下跌-4.34%，相關電腦及週設類指數下跌-0.03%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+273 張
  • 外資買賣超：+275 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 1.60億 43% -2%
25/3 1.63億 62% 18%
25/2 1.38億 79% -22%
25/1 1.78億 57% -12%
24/12 2.03億 63% 38%
24/11 1.48億 51% 6%

振發(5426-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為視訊解碼器外殼及其零組件。衛星碟型天線外殼及其零組件。磁碟陣列機殼等工業電腦外殼及其零組件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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