營收速報 - 蔚華科(3055)4月營收2,891萬元年增率高達59.64％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 18:15
今年1-4月累計營收為9,541萬元，累計年增率-60.9%。
最新價為49.85元，近5日股價上漲0.2%，相關電子通路上漲0.14%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+184 張
- 外資買賣超：+186 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|2,891萬
|60%
|26%
|25/3
|2,295萬
|-72%
|131%
|25/2
|995萬
|-36%
|-70%
|25/1
|3,361萬
|-74%
|7%
|24/12
|3,133萬
|-76%
|195%
|24/11
|1,061萬
|-90%
|-50%
蔚華科(3055-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為半導體設備代理、技術諮詢與維修服務應用軟體支援等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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