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鉅亨速報

營收速報 - 蔚華科(3055)4月營收2,891萬元年增率高達59.64％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 18:15


蔚華科(3055-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣2,891萬元，年增率59.64%，月增率25.99%。

今年1-4月累計營收為9,541萬元，累計年增率-60.9%。

最新價為49.85元，近5日股價上漲0.2%，相關電子通路上漲0.14%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+184 張
  • 外資買賣超：+186 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 2,891萬 60% 26%
25/3 2,295萬 -72% 131%
25/2 995萬 -36% -70%
25/1 3,361萬 -74% 7%
24/12 3,133萬 -76% 195%
24/11 1,061萬 -90% -50%

蔚華科(3055-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為半導體設備代理、技術諮詢與維修服務應用軟體支援等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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