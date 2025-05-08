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普鴻授權資褓儲存 代理資安全產品線

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-08 17:42

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資訊軟體服務商積極開拓新版圖。(鉅亨網資料照)

因應資料外洩與駭客攻擊頻傳的資安新局勢，資訊軟體服務商普鴻 (6590-TW) 今 (8) 日宣布，正式授權資褓儲存代理普鴻的資料保護產品 (ProTrust) 全產品線，可望藉此接觸到更多不同產業的新客戶群。

普鴻表示，此次資褓代理的資料保護平台 (ProTrust)，包括透明資料庫加密 (ProTDE)、資料去識別化 (ProTKN)、企業金鑰管理 (ProEKM) 與檔案加密分持 (ProCFS）等產品，皆搭配普鴻自主研發和台灣製造的亂碼化設備 (HSM)，不僅符合 GDPR、PCI DSS、 FIPS 140-2 Level3 等國際合規要求，更是政府、金融與醫療產業強化核心資料防護的關鍵利器。


普鴻董事長林群國表示，在金融支付和交易安全領域上，具有最完整的解決方案，也是少數擁有資安自主研發能量的台灣廠商，但客戶主要以金融業為主，而資褓儲存是資料儲存服務的領導廠商，看好其強大的經銷能力。

資褓儲存總經理林孟麒表示，在資料即資產的時代，保護資料就是保護企業未來；資褓儲存除了代理普鴻資料保護產品外，也是 Commvault、Quantum、FalconStor、ExaGrid 等品牌的代理商。

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