普鴻授權資褓儲存 代理資安全產品線

普鴻表示，此次資褓代理的資料保護平台 (ProTrust)，包括透明資料庫加密 (ProTDE)、資料去識別化 (ProTKN)、企業金鑰管理 (ProEKM) 與檔案加密分持 (ProCFS）等產品，皆搭配普鴻自主研發和台灣製造的亂碼化設備 (HSM)，不僅符合 GDPR、PCI DSS、 FIPS 140-2 Level3 等國際合規要求，更是政府、金融與醫療產業強化核心資料防護的關鍵利器。

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普鴻董事長林群國表示，在金融支付和交易安全領域上，具有最完整的解決方案，也是少數擁有資安自主研發能量的台灣廠商，但客戶主要以金融業為主，而資褓儲存是資料儲存服務的領導廠商，看好其強大的經銷能力。