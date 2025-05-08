普鴻授權資褓儲存 代理資安全產品線
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-08 17:42
因應資料外洩與駭客攻擊頻傳的資安新局勢，資訊軟體服務商普鴻 (6590-TW) 今 (8) 日宣布，正式授權資褓儲存代理普鴻的資料保護產品 (ProTrust) 全產品線，可望藉此接觸到更多不同產業的新客戶群。
普鴻表示，此次資褓代理的資料保護平台 (ProTrust)，包括透明資料庫加密 (ProTDE)、資料去識別化 (ProTKN)、企業金鑰管理 (ProEKM) 與檔案加密分持 (ProCFS）等產品，皆搭配普鴻自主研發和台灣製造的亂碼化設備 (HSM)，不僅符合 GDPR、PCI DSS、 FIPS 140-2 Level3 等國際合規要求，更是政府、金融與醫療產業強化核心資料防護的關鍵利器。
普鴻董事長林群國表示，在金融支付和交易安全領域上，具有最完整的解決方案，也是少數擁有資安自主研發能量的台灣廠商，但客戶主要以金融業為主，而資褓儲存是資料儲存服務的領導廠商，看好其強大的經銷能力。
資褓儲存總經理林孟麒表示，在資料即資產的時代，保護資料就是保護企業未來；資褓儲存除了代理普鴻資料保護產品外，也是 Commvault、Quantum、FalconStor、ExaGrid 等品牌的代理商。
- 關稅戰火升溫！該逢低佈局還是止損出場？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈熱門股〉叡揚打資安牌 股價周漲逾16% 回升至2個月來新高
- 大宇資斥5億元認揚智私募 雙方攜手進軍資安市場
- 資安需求熱絡 安碁資訊Q1獲利創同期高
- 〈熱門股〉叡揚打資安牌 股價周漲逾16% 回升至2個月來新高