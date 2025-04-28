大宇資斥5億元認揚智私募 雙方攜手進軍資安市場

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-28 19:25

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IC 設計業者揚智 (3041-TW) 今 (28) 日宣布，大宇資 (6111-TW) 將參與公司私募，認購 23,150 張，相當於 16% 股權，取得價格為每股新台幣 21.61 元，以揚智今日收盤價 26.95 元計算，等於折價 19.81%，總斥資金額 5 億元左右。

揚智指出，此次雙方策略性合作，主要是攜手推動 AI 與內容整合，進軍智慧家庭、短影音與企業資安市場，開創多元營運新格局。

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雙方認為，彼此將整合 IC 設計、多元內容資產與娛樂科技整合實力，拓展跨域應用場景。大宇資訊子公司安瑞科技長期專注於資安解決方案，擁有北美、印度、非洲等地實績與資安部署經驗，未來將結合揚智在 ASIC 領域的技術優勢，共同開發高效能、可彈性客製的企業資安晶片與整合平台，進軍全球企業資安市場。

揚智董事長梁厚誼表示，大宇資在數位內容與娛樂產業的深耕布局，與揚智多年來在智慧終端與晶片開發的技術積累，將形成高度互補的合作格局，此次策略性投資對公司而言，不僅是資本面的強化，更是一場技術與場景的深度鏈結。

大宇資董事長涂俊光表示，公司不只看重揚智在終端出貨的規模，更看好其 ASIC 設計與新興市場布局的綜效。未來不論是在智慧家庭的資安防護，或是企業端的資訊安全晶片應用，結合安瑞科技的端對端資安服務，可望形成完整的資安生態系，搶攻全球資安產業升級的契機。