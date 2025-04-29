資安需求熱絡 安碁資訊Q1獲利創同期高

資安服務廠商安碁資訊 ( 6690-TW ) 今 (29) 日公布第一季財報，稅後純益 5616 萬元，年增 25.99%，創同期新高，每股純益(EPS)1.87 元，則因股本膨脹較去年同期的 2.03 元低，安碁資訊表示，隨著法規要求趨嚴、網路威脅遽增，資安防護服務需求仍持續攀升。

安碁資訊第一季合併營收 2.16 億元，年增 14%，營業毛利 2.14 億元，年增 17%，營業利益 6674 萬元，年增 18%，主要營收動能來自原有簽約專案，並新增營運不中斷服務、SOC 資安監控服務簽署新約，同時，因應駭客攻擊，驅動端點防護監控服務、BAS 入侵及攻擊模擬演練服需求持續攀升。

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安碁資訊因多層次整合服務，營收與獲利已連續 6 年同期維持雙位數成長，展望未來，將持續強化 AI 和 GPT 新技術在監控效能與自動化流程的應用與雲端資安服務的布局，結合子公司宏碁雲架構在雲端技術的優勢與安碁學苑在資安人才培育的專長，為企業提供資安技術與資安人才的一站式服務。