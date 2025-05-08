營收速報 - 台火(9902)4月營收944萬元年增率高達296.56％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 17:19
今年1-4月累計營收為7,260萬元，累計年增率-50.04%。
最新價為15.3元，近5日股價上漲18.77%，相關其 他上漲1.17%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-255 張
- 外資買賣超：-250 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|944萬
|297%
|294%
|25/3
|240萬
|-38%
|-96%
|25/2
|5,828萬
|-58%
|2253%
|25/1
|248萬
|53%
|-88%
|24/12
|2,129萬
|-83%
|-40%
|24/11
|3,552萬
|-17%
|176%
台火(9902-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為國際貿易業。住宅及大樓開發租售業。特定專業區開發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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