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鉅亨速報

營收速報 - 台火(9902)4月營收944萬元年增率高達296.56％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 17:19


台火(9902-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣944萬元，年增率296.56%，月增率294.24%。

今年1-4月累計營收為7,260萬元，累計年增率-50.04%。

最新價為15.3元，近5日股價上漲18.77%，相關其 他上漲1.17%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-255 張
  • 外資買賣超：-250 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 944萬 297% 294%
25/3 240萬 -38% -96%
25/2 5,828萬 -58% 2253%
25/1 248萬 53% -88%
24/12 2,129萬 -83% -40%
24/11 3,552萬 -17% 176%

台火(9902-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為國際貿易業。住宅及大樓開發租售業。特定專業區開發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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