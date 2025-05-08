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鉅亨速報

營收速報 - 康普(4739)4月營收5.23億元年增率高達40.24％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 17:19


康普(4739-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣5.23億元，年增率40.24%，月增率30.78%。

今年1-4月累計營收為15.77億元，累計年增率7.76%。

最新價為44.45元，近5日股價下跌-2.46%，相關化學工業上漲1.05%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+119 張
  • 外資買賣超：+130 張
  • 投信買賣超：-7 張
  • 自營商買賣超：-4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 5.23億 40% 31%
25/3 4.00億 -0% 75%
25/2 2.28億 -32% -46%
25/1 4.25億 21% 29%
24/12 3.30億 -16% 22%
24/11 2.70億 -20% -11%

康普(4739-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為氧化觸媒生產製造買賣及進出口業務。先進材料生產製造買賣及進出口業務。動力電池材料生產製造買賣及進出口業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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