營收速報 - 康普(4739)4月營收5.23億元年增率高達40.24％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 17:19
今年1-4月累計營收為15.77億元，累計年增率7.76%。
最新價為44.45元，近5日股價下跌-2.46%，相關化學工業上漲1.05%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+119 張
- 外資買賣超：+130 張
- 投信買賣超：-7 張
- 自營商買賣超：-4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|5.23億
|40%
|31%
|25/3
|4.00億
|-0%
|75%
|25/2
|2.28億
|-32%
|-46%
|25/1
|4.25億
|21%
|29%
|24/12
|3.30億
|-16%
|22%
|24/11
|2.70億
|-20%
|-11%
康普(4739-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為氧化觸媒生產製造買賣及進出口業務。先進材料生產製造買賣及進出口業務。動力電池材料生產製造買賣及進出口業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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