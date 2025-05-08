營收速報 - 神達(3706)4月營收88.21億元年增率高達96.7％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 17:18
今年1-4月累計營收為324.87億元，累計年增率129.77%。
最新價為52.6元，近5日股價下跌-1.33%，相關電腦週邊上漲3.66%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1434 張
- 外資買賣超：+1586 張
- 投信買賣超：+67 張
- 自營商買賣超：-219 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|88.21億
|97%
|4%
|25/3
|84.91億
|146%
|13%
|25/2
|75.32億
|124%
|-1%
|25/1
|76.42億
|168%
|-9%
|24/12
|84.09億
|255%
|7%
|24/11
|78.91億
|201%
|10%
神達(3706-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為產業控股公司業。一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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