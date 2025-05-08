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鉅亨速報

營收速報 - 神達(3706)4月營收88.21億元年增率高達96.7％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 17:18


神達(3706-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣88.21億元，年增率96.7%，月增率3.9%。

今年1-4月累計營收為324.87億元，累計年增率129.77%。

最新價為52.6元，近5日股價下跌-1.33%，相關電腦週邊上漲3.66%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1434 張
  • 外資買賣超：+1586 張
  • 投信買賣超：+67 張
  • 自營商買賣超：-219 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 88.21億 97% 4%
25/3 84.91億 146% 13%
25/2 75.32億 124% -1%
25/1 76.42億 168% -9%
24/12 84.09億 255% 7%
24/11 78.91億 201% 10%

神達(3706-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為產業控股公司業。一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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