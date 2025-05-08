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鉅亨速報

營收速報 - 臺慶科(3357)4月營收6.10億元年增率高達36.22％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 17:18


臺慶科(3357-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣6.10億元，年增率36.22%，月增率4.22%。

今年1-4月累計營收為21.69億元，累計年增率33.95%。

最新價為97.7元，近5日股價下跌-1.47%，相關電子零組件類指數下跌-0.2%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-188 張
  • 外資買賣超：+521 張
  • 投信買賣超：-720 張
  • 自營商買賣超：+11 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 6.10億 36% 4%
25/3 5.85億 37% 18%
25/2 4.95億 65% 3%
25/1 4.79億 8% -4%
24/12 5.01億 49% -3%
24/11 5.15億 29% 7%

臺慶科(3357-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為線圈。晶片。網路變壓器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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