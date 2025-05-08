營收速報 - 臺慶科(3357)4月營收6.10億元年增率高達36.22％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 17:18
今年1-4月累計營收為21.69億元，累計年增率33.95%。
最新價為97.7元，近5日股價下跌-1.47%，相關電子零組件類指數下跌-0.2%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-188 張
- 外資買賣超：+521 張
- 投信買賣超：-720 張
- 自營商買賣超：+11 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|6.10億
|36%
|4%
|25/3
|5.85億
|37%
|18%
|25/2
|4.95億
|65%
|3%
|25/1
|4.79億
|8%
|-4%
|24/12
|5.01億
|49%
|-3%
|24/11
|5.15億
|29%
|7%
臺慶科(3357-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為線圈。晶片。網路變壓器。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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