光寶科4月營收134億元年月雙增 看好第二季營運走強

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-08 17:19

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電供廠光寶科 (2301-TW) 今 (8) 日公告 4 月營收為 134.08 億元，在雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統營收成長帶動下，呈年月雙增；累計前 4 月營收累計前 4 月營收為 498.25 億元，年增 26.6%；光寶科日前表示，儘管市場外在因素多，但仍看好第二季營運走強。

光寶科 4 月營收 134.08 億元，月增 0.4%，年增 26.5%；累計前 4 月營收 498.25 億元，年增 26.6%。

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光寶科表示，光電、雲端及物聯網、資訊及消費性電子三大部門營收均為年增，光電部門四月份營收佔整體之 19%；其中，全球出貨量排名第一的光耦合器高階產品、不可見光於感測應用出貨成長、及 Mini LED 在新一代電競 PC 與手機的出貨，帶動整體光電營收年增近一成。

雲端及物聯網部門營收佔整體之 43%；其中，雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增近五成。

資訊及消費性電子部門營收佔比達 38%；受惠產品組合優化與應用市場多元化，高階電源、低軌衛星電源、遊戲機電源與智慧輸入裝置出貨成長，資訊及消費性電子部門年增超過 15%。