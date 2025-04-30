〈光寶科法說〉Q2三大事業續成長 BBU產品已有第二家客戶 評估在美國購新廠

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-04-30 16:56

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光寶科 (2301-TW) 今 (30) 日召開法說會，光寶科總經理邱森彬表示，雲端運算電源管理系統在第一季已呈現 50% 以上的年成長，預估第二季三大核心事業將維持較上季及去年同期的成長態勢，並表示 BBU 產品目前已有第二家客戶，將在今年貢獻營收。

邱森彬提到，雲端運算部門的高速成長主要來自於新一代 AI 伺服器電源與 BPU（電能管理系統）需求強勁，BBU 產品在第一季已占雲端運算部門營收超過 10%，且持續成長中。

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邱森彬指出，相較於其他消費性產品容易受市場波動影響，AI 相關需求多來自大型雲端服務供應商的既定擴充計畫，需求確定性高。

光電事業部分，邱森彬預期第二季將持續成長，主因為高階光電產品、新能源及公共市場回溫，加上 Mini-LED 新產品應用已開始在高階手機及電競手機等手持裝置中陸續出貨，成為新一波成長動能。

資訊部門部分，邱森彬表示，將持續提高高階電源佔比，特別是在低軌衛星電源及智慧輸入裝置新客戶的新產品出貨，將使該部門維持成長態勢，並預估全年 AI 相關產品營收佔比可望超過 15%。

多元客戶結構也在形成，邱森彬透露 BBU 產品已有第二家客戶，將在今年開始貢獻營收，有效降低單一客戶依賴風險。針對下一代 AI 伺服器的功率需求，他表示目前主流仍維持在 5,500 瓦左右，雖然有 8,000 瓦至 10,000 瓦的開發計畫，但客戶可能會將主流暫時保持在 5,500 瓦，因為更高功率的難度和成本都相對較大。

邱森彬表示，目前美國產能緊張，暫時無法滿足客戶需求，相關擴產計畫預計於第三季落實，才能真正滿足客戶今年需求，他坦言，第二季的產能原本該提前開出，但因設備交期過長導致延後，並評估在美國購置比現有廠房大四倍的新廠區，作為未來在美國製造的重要生產基地。

邱森彬表示，光寶科計畫在美國和台灣各建置四條 BBU 生產線，總計八條產線將滿足客戶未來需求，而原本在中國的兩條生產線則採取「備而不用」策略，視關稅政策變化靈活調整。