〈光寶科法說〉Q1淡季發威 獲利年增逾4成 EPS 1.51元 BBU需求續強勁

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-04-30 16:54

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光寶科 (2301-TW) 今 (30) 日召開法說會，並同步公布第一季財報，稅後淨利達 34.6 億元，呈年季雙增，每股純益 1.51 元；總經理邱森彬表示，光寶科轉往高階產品發展策略奏效，光電與雲端事業已提升至 62%，達成公司預定的「433」，同時帶動利潤上揚，其中 BBU 表現亮眼，且需求持續上揚。

光寶科 2025 年第一季營收 364.2 億元，季減 5.3%，年增 27%；毛利率 22.6%，季增 1.3 個百分點，年增 2.3 個百分點；營業利益 36.8 億元，季增 5.1%，年增 65%；營益率 10.1%，季增 1 個百分點，年增 2.3 個百分點；稅後淨利 34.6 億元，季增 13.3%，年增 45%，每股純益 1.51 元。

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邱森彬表示，往年第一季通常是淡季，但今年第一季不僅毛利率和營業利益率大幅提升，已達到以往旺季水準，公司營運體質已有顯著改變，高階產品佔比提升是主要原因。

邱森彬透露，BBU 產品在第一季已占雲端運算部門營收超過 10%，且持續成長中，相較於其他消費性產品容易受市場波動影響，AI 相關需求多來自大型雲端服務供應商的既定擴充計畫，需求確定性高。

邱森彬表示，目前直接受關稅影響的產品主要為部分光電產品直接輸美，但比例不到光電部門 2%，影響有限。公司多數產品是作為零組件供應給系統廠商，透過系統廠商組裝後出口美國，並非直接面對關稅。

光寶科產品營收占比部分，雲端及物聯網部門營收 156 億元，占 43%，受惠於新一代 AI 伺服器電源、雲端運算產品及電能管理系統的順利出貨，年成長超過五成。