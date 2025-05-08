營收速報 - 皇鼎(5533)4月營收1.37億元年增率高達298.06％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 16:15
今年1-4月累計營收為4.83億元，累計年增率72.53%。
最新價為18.25元，近5日股價上漲4.84%，相關建材營造上漲3.08%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+120 張
- 外資買賣超：+127 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-7 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|1.37億
|298%
|9%
|25/3
|1.26億
|208%
|75%
|25/2
|7,206萬
|104%
|-51%
|25/1
|1.48億
|-13%
|90%
|24/12
|7,808萬
|-22%
|-52%
|24/11
|1.63億
|5%
|-54%
皇鼎(5533-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建國民住宅、商業大樓及工業廠房之出租及出售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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