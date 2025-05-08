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鉅亨速報

營收速報 - 皇鼎(5533)4月營收1.37億元年增率高達298.06％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 16:15


皇鼎(5533-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣1.37億元，年增率298.06%，月增率8.82%。

今年1-4月累計營收為4.83億元，累計年增率72.53%。

最新價為18.25元，近5日股價上漲4.84%，相關建材營造上漲3.08%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+120 張
  • 外資買賣超：+127 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-7 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 1.37億 298% 9%
25/3 1.26億 208% 75%
25/2 7,206萬 104% -51%
25/1 1.48億 -13% 90%
24/12 7,808萬 -22% -52%
24/11 1.63億 5% -54%

皇鼎(5533-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建國民住宅、商業大樓及工業廠房之出租及出售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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