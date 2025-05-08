營收速報 - 緯穎(6669)4月營收638.03億元年增率高達190.5％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 14:15
今年1-4月累計營收為2,344.58億元，累計年增率155.98%。
最新價為2150元，近5日股價上漲9.42%，相關電腦週邊上漲3.66%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1504 張
- 外資買賣超：+1322 張
- 投信買賣超：+272 張
- 自營商買賣超：-90 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|638.03億
|191%
|-26%
|25/3
|866.32億
|227%
|86%
|25/2
|465.17億
|91%
|24%
|25/1
|375.06億
|100%
|-12%
|24/12
|427.67億
|111%
|14%
|24/11
|374.65億
|93%
|6%
緯穎(6669-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為資料中心產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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