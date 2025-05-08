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鉅亨速報

營收速報 - 緯穎(6669)4月營收638.03億元年增率高達190.5％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 14:15


緯穎(6669-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣638.03億元，年增率190.5%，月增率-26.35%。

今年1-4月累計營收為2,344.58億元，累計年增率155.98%。

最新價為2150元，近5日股價上漲9.42%，相關電腦週邊上漲3.66%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1504 張
  • 外資買賣超：+1322 張
  • 投信買賣超：+272 張
  • 自營商買賣超：-90 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 638.03億 191% -26%
25/3 866.32億 227% 86%
25/2 465.17億 91% 24%
25/1 375.06億 100% -12%
24/12 427.67億 111% 14%
24/11 374.65億 93% 6%

緯穎(6669-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為資料中心產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報4月營收緯穎

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