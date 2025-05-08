營收速報 - 建榮(5340)4月營收2.06億元年增率高達37.59％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 16:15
今年1-4月累計營收為7.21億元，累計年增率23.82%。
最新價為34.45元，近5日股價上漲1.85%，相關電子零組件類指數下跌-0.2%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+266 張
- 外資買賣超：+272 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|2.06億
|38%
|9%
|25/3
|1.89億
|10%
|8%
|25/2
|1.75億
|36%
|16%
|25/1
|1.51億
|14%
|-13%
|24/12
|1.74億
|26%
|-2%
|24/11
|1.78億
|38%
|-0%
建榮(5340-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路基層板、玻璃布之製造加工、買賣業務。前項有關之原材料、零配組件、製成品之製造加工買賣業務。前項有關產品之進出口及國內外廠商有關產品之代理經銷投標報價。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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