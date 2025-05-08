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鉅亨速報

營收速報 - 建榮(5340)4月營收2.06億元年增率高達37.59％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 16:15


建榮(5340-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣2.06億元，年增率37.59%，月增率8.81%。

今年1-4月累計營收為7.21億元，累計年增率23.82%。

最新價為34.45元，近5日股價上漲1.85%，相關電子零組件類指數下跌-0.2%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+266 張
  • 外資買賣超：+272 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 2.06億 38% 9%
25/3 1.89億 10% 8%
25/2 1.75億 36% 16%
25/1 1.51億 14% -13%
24/12 1.74億 26% -2%
24/11 1.78億 38% -0%

建榮(5340-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路基層板、玻璃布之製造加工、買賣業務。前項有關之原材料、零配組件、製成品之製造加工買賣業務。前項有關產品之進出口及國內外廠商有關產品之代理經銷投標報價。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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