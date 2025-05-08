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鉅亨速報

營收速報 - 宏普(2536)4月營收14.16億元年增率高達9377.89％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 14:15


宏普(2536-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣14.16億元，年增率9377.89%，月增率359.9%。

今年1-4月累計營收為22.80億元，累計年增率538.33%。

最新價為30.8元，近5日股價上漲2.19%，相關建材營造上漲3.08%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+240 張
  • 外資買賣超：+250 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-10 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 14.16億 9378% 360%
25/3 3.08億 1952% -7%
25/2 3.32億 471% 48%
25/1 2.24億 -17% -88%
24/12 18.05億 -23% 11996%
24/11 1,492萬 -98% -52%

宏普(2536-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為營建。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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