營收速報 - 宏普(2536)4月營收14.16億元年增率高達9377.89％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 14:15
今年1-4月累計營收為22.80億元，累計年增率538.33%。
最新價為30.8元，近5日股價上漲2.19%，相關建材營造上漲3.08%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+240 張
- 外資買賣超：+250 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-10 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|14.16億
|9378%
|360%
|25/3
|3.08億
|1952%
|-7%
|25/2
|3.32億
|471%
|48%
|25/1
|2.24億
|-17%
|-88%
|24/12
|18.05億
|-23%
|11996%
|24/11
|1,492萬
|-98%
|-52%
宏普(2536-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為營建。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美越關稅談判進展超前 法人看好越股有基之彈
- 樺漢4月營收創同期高 Q2保持良好訂單能見度
- 〈焦點股〉精英處分蘇州廠Q1財報亮眼 放量攻漲停
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估下修至11.55元，預估目標價為300元