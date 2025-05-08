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鉅亨速報

營收速報 - 群益期(6024)4月營收4.00億元年增率高達40.36％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 15:15


群益期(6024-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣4.00億元，年增率40.36%，月增率29.76%。

今年1-4月累計營收為11.04億元，累計年增率29.79%。

最新價為49.25元，近5日股價下跌-0.31%，相關金融保險下跌-1.02%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-751 張
  • 外資買賣超：+543 張
  • 投信買賣超：-1294 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 4.00億 40% 30%
25/3 3.08億 38% 60%
25/2 1.93億 34% -4%
25/1 2.02億 2% 2%
24/12 1.99億 19% -5%
24/11 2.10億 21% -1%

群益期(6024-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為期貨經紀、自營業務、期貨顧問事業、期貨經理事業。證券交易輔助人、證券投資顧問事業、證券業(自營)、槓桿交易商。其他經主管機關核准之項目。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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