營收速報 - 群益期(6024)4月營收4.00億元年增率高達40.36％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 15:15
今年1-4月累計營收為11.04億元，累計年增率29.79%。
最新價為49.25元，近5日股價下跌-0.31%，相關金融保險下跌-1.02%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-751 張
- 外資買賣超：+543 張
- 投信買賣超：-1294 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|4.00億
|40%
|30%
|25/3
|3.08億
|38%
|60%
|25/2
|1.93億
|34%
|-4%
|25/1
|2.02億
|2%
|2%
|24/12
|1.99億
|19%
|-5%
|24/11
|2.10億
|21%
|-1%
群益期(6024-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為期貨經紀、自營業務、期貨顧問事業、期貨經理事業。證券交易輔助人、證券投資顧問事業、證券業(自營)、槓桿交易商。其他經主管機關核准之項目。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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